Calciomercato Juventus, doppio arrivo dalla Lazio | Addio Paratici

La Juventus potrebbe portare a termine due colpi decisamente importanti direttamente dalla Lazio. Contestualmente è pronto l’addio a Fabio Paratici

La stagione della Juventus ancora non convince del tutto, nonostante i bianconeri siano nelle zone alte della classifica e abbiano già blindato il passaggio del turno in Champions League. I torinesi potrebbero, dunque, pensare a una vera e propria rivoluzione sia in panchina che in società. Di seguito tutte le ultime novità e le indiscrezioni a riguardo.

Calciomercato Juventus, Paratici verso l’addio: mirino in casa Lazio

Il direttore dell’Area Tecnica bianconera potrebbe lasciare il club bianconero e la società avrebbe già pronto il sostituto. Si tratta di Igli Tare che da diverse stagioni sta facendo molto bene alla Lazio ed è entrato nei radar del club torinese. Allo stesso tempo, il dirigente biancoceleste potrebbe portare con sé in bianconero anche Simone Inzaghi. Il tecnico è accostato da diverse stagioni alla Juventus e potrebbe essere il sostituto ideale di Andrea Pirlo, in caso di separazione dal Maestro. Vedremo se il clamoroso via vai in società e in panchina alla fine sarà realtà.

