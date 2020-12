Calciomercato Juventus e Milan, futuro Icardi | Bomba dalla Spagna

Juventus e Milan sognano il colpo Icardi e intanto arrivano novità importanti: c’è la bomba dalla Spagna

Sono passati ormai più di due mesi dall’inizio della nuova stagione di Serie A e non sono mancate le sorprese in questo avvio. Il Milan è sicuramente la compagine che più di tutti sta impressionando e infatti occupa la prima posizione in classifica, con un distacco di ben sei punti rispetto a Inter e Sassuolo che sono seconde.

Non è andata nel migliori dei modi fin qui per la Juventus, che non ha avuto un calendario impossibile in questo avvio ma ha perso comunque troppi punti a causa dei diversi passi falsi con le squadre inferiori almeno sulla carta. Proprio la sorpresa e la delusione di questo avvio, ovvero Juventus e Milan, potrebbero presto ricevere una beffa di calciomercato.

Calciomercato, Icardi vuole il Real Madrid: beffa per Juventus e Milan

Entrambi i club hanno seguito per diverso tempo la situazione di Mauro Icardi e stavano anche preparando un assalto per il futuro. La Juventus era pronta a proporre uno scambio con il PSG mettendo sul piatto Dybala, mentre per il Milan sarebbe potuto essere un rinforzo importante per il post Ibrahimovic.

Nei prossimi giorni, però, potrebbe esserci l’accelerata da parte di un altro top club. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, il sogno di Icardi è quello di vestire la maglia del Real Madrid. Il Paris Saint-Germain potrebbe chiedere 60 milioni ai ‘Blancos’, mentre per le italiane potrebbe esserci uno sconto.

Icardi dunque ha scelto la sua destinazione preferita, ora sta ai club mettersi d’accordo per concretizzare il trasferimento.

