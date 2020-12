C’è ancora Paulo Dybala al centro delle voci di calciomercato Juventus. L’addio a fine stagione dell’argentino è sempre più probabile per non dire certo

E’ da due anni che la Juventus ha deciso di poter fare a meno di Dybala, vedi la cessione nell’estate 2019 prima al Tottenham e poi al Manchester United entrambe saltate solo per il no dell’argentino. Ora il tema legato al suo addio ai bianconeri è tornato attuale, complice le deludenti prestazioni in campo – ormai si sente un ‘sopportato’ – e la questione rinnovo. Ma pure la necessità, da parte della società presieduta da Andrea Agnelli, di realizzare almeno una cessione importante per rimettere un po’ in ordine i conti. E, nonostante il rendimento opposto, Dybala è meno complicato da vendere rispetto a Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, caso Suarez | Comunicato UFFICIALE della Procura

Calciomercato Juventus, Dybala al Paris Saint-Germain ma non in cambio di Icardi

La possibile destinazione di Dybala? Inghilterra o Francia, con quest’ultima possiamo di certo riferirci solo al Paris Saint-Germain. Le ultime voci di calciomercato puntano diverse fiches sul trasferimento del 27enne di Laguna Larga all’ombra della Tour Eiffel, nello specifico attraverso uno scambio con l’ex bomber e capitano dell’Inter Mauro Icardi. Nuove ipotesi, indiscrezioni sostengono invece che Paratici e soci possano provare a offrirlo agli stessi parigini ma per un altro calciatore con un passato in Serie A, vale a dire Marquinhos. Il difensore brasiliano piace da tempo in zona Continassa e sarebbe il nome perfetto per dare vita al rinnovamento del deficitario pacchetto arretrato.

La proposta, si dice, potrebbe essere da circa 30 milioni – cash derivante da un paio di partenze – più appunto il cartellino di Dybala che al momento come valore non supera i 55 milioni. Per un totale, quindi, di 75 milioni di euro. Tale offerta, comunque, verrebbe rispedita al mittente dalla società dell’emiro, disposta a rinunciare al suo capitano solo in cambio di Matthijs de Ligt, incedibile per i bianconeri fino a prova contraria.

A.R.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Nome nuovo a centrocampo: clausola shock

Calciomercato Milan, rinnovo o sarà cessione | Juventus e Inter alla finestra