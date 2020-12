Calciomercato Inter, troppi gol subiti | Conte pensa all’ex Juventus

Antonio Conte ragiona su come poter rinforzare il reparto difensivo della sua Inter a gennaio: pensa ad un suo ex dell’era Juventus

A differenza dello scorso anno la seconda Inter targata Antonio Conte subisce molti più gol. Infatti all’inizio della scorsa stagione i nerazzurri avevano subito 16 gol in 14 partite tra campionato e Champions League, mentre quest’anno sono 22 le reti subite dopo lo stesso numero di partite disputate. Così il tecnico nerazzurro per rinforzare il suo reparto difensivo starebbe pensando ad un ex Juventus che ha allenato.

Calciomercato Inter, idea Ogbonna per la difesa: Conte ritrova il difensore

Il calciomercato non esclude mai clamorosi ritorni, e nel caso dell’Inter questo potrebbe proprio esserlo. L’ex a tornare non sarebbe della squadra nerazzurra, ma di Antonio Conte, che ai tempi della Juventus lo ha già allenato. Stiamo parlando di Angelo Ogbonna, centrale attualmente al West Ham, che il tecnico interista vorrebbe per rinforzare la difesa.

Nel 2013 infatti il difensore arrivò alla Juventus dal Torino e per un anno viene allenato dall’attuale tecnico dell’Inter. Dopo cinque anni in Premier League con la maglia degli ‘Hammers’, Ogbonna potrebbe ricongiungersi con Conte in nerazzurro. Un affare low cost per i nerazzurri, visto che il centrale è attualmente valutato sotto i 10 milioni di euro. Difficilmente però arriverebbe come titolare, ma sarà un’ottima alternativa ai difensori in rosa.

