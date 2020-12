Calciomercato Inter, via libera Mourinho | L’ostacolo’ è Conte

L’Inter potrebbe cogliere un’interessante occasione sul calciomercato nelle prossime settimane. José Mourinho pronto a dare il via libera al trasferimento, ma non Conte

L’Inter dovrà ristrutturare in maniera importante il suo centrocampo nella prossima sessione invernale di mercato. Diversi calciatori sono in uscita dal club nerazzurro, su tutti Radja Nainggolan e Christian Eriksen che sembrano ormai dei separati in casa a Milano. Un’interessante idea potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League: di seguito i possibili sviluppi.

Calciomercato Inter, possibile affare Winks: si Mourinho, ma Conte dice no

Come riporta il ‘Mirror’, Harry Winks ha visto ridursi in maniera molto significativa il suo minutaggio con la maglia del Tottenham e potrebbe partire già a gennaio, in modo da tenersi stretto il posto con la Nazionale inglese in vista di Euro 2021. L’Inter è pronta a proporre un prestito agli Spurs con Mourinho che sembra disposto ad accettare in modo da garantire al calciatore il minutaggio richiesto. Chi invece non sembra essere convinto è Antonio Conte che probabilmente vorrebbe in quel ruolo un profilo diverso e più affidabile. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane.

