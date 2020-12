Serie A, 10° giornata | Il programma del weekend su Dazn

Nuova giornata di Serie A dopo gli impegni europei: ecco il programma del weekend su DAZN

Terminati gli impegni dell’infrasettimanale con le italiane impegnate in Europa League e in Champions League torna il momento di mettere la testa sul campionato e sulla Serie A. Il programma di DAZN vede l’Inter di Antonio Conte impegnata nell’anticipo del sabato sera, dopo la convincente vittoria contro il Borussia e la qualificazione agli Ottavi di Champions ancora aperta.

Serie A, 10° giornata | Il programma su Dazn

Si inizia con l’anticipo del sabato sera, in programma il 5 dicembre alle 20:45: scendono in campo Inter e Bologna. Poi alle 12:30 del 6 dicembre, per il lunch match, toccherà a Verona-Cagliari, a seguire Udinese–Atalanta alle 15:00 sempre di domenica, con gli orobici chiamati a riprendersi dopo il pareggio di Champions League e un avvio in campionato al di sotto delle aspettative.

