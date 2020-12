Milan, che tegola per Kjaer | Le ultime sul centrale rossonero

Milan, che tegola per Simon Kjaer: il centrale danese è stato costretto al cambio contro il Celtic, le ultime

Costretto al cambio contro il Celtic in Europa League, Simon Kjaer ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra sette giorni il danese sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, per valutarne la condizione e stabilirne gli effettivi tempi di recupero. Di certo, Kjaer non sarà disponibile per le prossime gare del Milan, contro Sampdoria e Sparta Praga. Un’assenza che, sommata a quella di Ibrahimovic, rischia di diventare davvero scomoda per mister Pioli.