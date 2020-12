Calciomercato, Zidane e le voci di esonero | “Non sono intoccabile”

Zinedine Zidane al centro delle polemiche dopo gli ultimi recenti risultati in casa Real Madrid. L’allenatore ha parlato in conferenza stampa

Il futuro di Zidane è decisamente in bilico. Mai come quest’anno la qualificazione alla prossima Champions League è a forte rischio, dopo l’ultima brutta sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk. Anche in Liga il cammino è stato tutt’altro che brillante con diversi passi falsi che hanno condizionato la stagione del club spagnolo. C’è chi parla di esonero per il tecnico francese, ma l’allenatore sembra ancora percepire la fiducia della società.

Calciomercato, Zidane parla in conferenza stampa

Il futuro del tecnico è in bilico, ma lui sembra sicuro del sostegno dei Blancos, pur senza sentirsi intoccabile: “Sì, sento completamente l’approvazione del club. Non posso essere felice quando perdiamo una partita, ma sappiamo a che punto siamo. È una fortuna lottare per questo club ed è quello che farò fino all’ultimo giorno. E anche i giocatori lo faranno: dobbiamo connetterci con quello che sappiamo fare”. Il tecnico aggiunge: “Conta solo la partita di domani, non la Champions League ora”. Sulla sua posizione: “Non mi sento intoccabile né come allenatore né come persona. E’ normale che quando non si vince ci siano critiche”. Il tecnico è da sempre accostato alla Juventus e uno dei sogni di Andrea Agnelli.

