Calciomercato Milan, dalla Spagna: il big ad un passo dal rinnovo!

Il Milan è in trattativa per mettere a segno diversi rinnovi di contratto sul calciomercato. Ecco le ultime novità su un caso spinoso, provenienti dalla Spagna

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione con ottimi risultati che l’hanno portato a essere in testa alla classifica. I rossoneri, trascinati da uno straordinario Zlatan Ibrahimovic, non hanno intenzione di perdere alcuni degli elementi migliori in squadra. In particolare, da osservare con grande attenzione la situazione di Hakan Calhanoglu. Di seguito gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Milan, possibile affare col Real Madrid | I dettagli

Calciomercato Milan, si avvicina il rinnovo di Calhanoglu

Uno dei casi più spinosi di cui si è parlato nelle ultime settimane è sicuramente quello di Hakan Calhanoglu. Il trequartista, infatti, sembrava lontano dalla fumata bianca con il club rossonero, che non riusciva a soddisfare le sue richieste economiche. Ora, però, secondo quanto riporta ‘Don Balon’, le tante pretendenti pronte ad affondare per il turco, tra cui soprattutto l’Atletico Madrid e la Juventus, dovranno mettersi l’anima in pace. Sarebbe ad un passo, infatti, il rinnovo di contratto dell’ex Bayer Leverkusen che ha alzato nettamente il livello delle sue prestazioni negli ultimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo o sarà cessione | Juventus e Inter alla finestra