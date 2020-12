Calciomercato, Juventus superata | Sfuma il grande colpo!

La Juventus rischia di veder sfumare un obiettivo da tempo sul taccuino di Paratici: c’è il sorpasso del top club

Cattive notizie per la Juventus di Pirlo che, in ottica calciomercato, può vedere molto vicino l’addio di uno dei grandi obiettivi della scorsa estate. In tal senso, c’è il sorpasso del top club pronto a chiudere l’affare già a gennaio: i dettagli.

Calciomercato Juventus, beffa Leonardo: sorpasso Psg

Secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, la corsa al cartellino del gioiello del Lione Houssem Aouar sarebbe vicina ad una svolta. Il quotidiano francese sostiene come per il centrocampista classe 1998, corteggiato da Juventus, Real Madrid, Arsenal e Psg, a spuntarla potrebbe essere il club di Al-Khelaifi.

Il ds Leonardo è già al lavoro per il 22enne che, in estate, è stato molto vicino a trasferirsi a Torino. Secondo ‘Equipe’, l’addio di Aouar al Lione sarebbe più vicino del previsto. Non la prossima estate ma già a gennaio, con la Juventus ad un passo dalla beffa ed il Psg pronto ad abbracciare Aouar.

Un duro colpo in arrivo, dunque, per la dirigenza torinese con la pista Aouar apparentemente destinata a sfumare nei prossimi mesi.

