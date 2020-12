Calciomercato Juventus, occasione top | Il ct: “Sono preoccupato per lui”

Occasione d’oro per il calciomercato della Juventus: i bianconeri possono fiondarsi su un top player. Arrivano le parole del ct

Il calciomercato può regalare tante occasioni che i top club devono sfruttare. La Juventus di solito non si lascia scappare la chance di rinforzare la rosa affidandosi a calciatori che, seppur dei big, fanno fatica e devono rilanciarsi. Nello specifico, il direttore sportivo Paratici potrebbe approfittare della situazione di Eden Hazard al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, le parole di Martinez su Hazard

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ‘Fichajes.com‘ su Hazard: “Per lui è stato un anno molto sfortunato, per motivi diversi. Contro l’Inter l’ho visto felice, quando ti diverti fai la differenza“. Inevitabile poi soffermarsi sul suo stato fisico e mentale.

Prosegue infatti Martinez: “Non sono preoccupato per la tempistica dovuta all’infortunio che ha avuto o al Covid-19. Ma per la mancanza di felicità che sta provando in questo periodo. Dovrebbe essere in campo a godersi il suo calcio“. Possibile che, per trovare questa ‘felicità’, Hazard decida di lasciare il Real Madrid. Per la Juventus è un’occasione, che proverebbe a sfruttare con la formula del prestito di 18 mesi a gennaio più obbligo o addirittura diritto di riscatto.

