Calciomercato Juventus, top club su Dybala | Scambio stellare!

Tanti club importanti sono interessati a Paulo Dybala, in procinto di lasciare la Juventus. Proposti degli scambi stellari ai bianconeri

La Juventus è alle prese con il rinnovo di Dybala, per il quale stanno sorgendo alcune problematiche. L’argentino è in scadenza nel 2022 e l’accordo sembra ancora molto lontano. Dybala è un calciatore che nel corso degli anni si è affermato come uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo e, a soli 26 anni, ha su di sé gli occhi di tanti top club europei.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Nome nuovo a centrocampo: clausola shock

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio shock con la Juventus | Mendes in regia

Juventus, Dybala via in uno scambio in Francia

Secondo quanto riferito da ‘BuzzSport.fr‘, il PSG è molto interessato a Paulo Dybala e vorrebbe approfittare del mancato rinnovo con la Juventus. Leonardo vorrebbe proporre al club bianconero uno scambio con Mauro Icardi, alle prese con diversi problemi con Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco, infatti, gli preferisce Kean come titolare e non sarebbe stato contento del suo riscatto. Un affare complicato per gennaio, un po’ meno per giugno se il rinnovo di Dybala ancora non dovesse sbloccarsi.

Icardi-Dybala sarebbe uno scambio alla pari -magari con valutazioni di 70-80 milioni-, con la Juventus che accoglierebbe il centravanti argentino dopo averlo corteggiato a lungo ai tempi dell’Inter. Ma il 10 bianconero è anche un obiettivo del Manchester United, il quale proporrebbe il cartellino di Anthony Martial -valutato sui 60 milioni di euro- più un piccolo conguaglio in favore della Juve.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, superata la Juventus | Offerta per gennaio!

Calciomercato Inter, un velocista per Conte | Scambio in Serie A