Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Mendes porta il sostituto!

Cristiano Ronaldo continua a trascinare la Juventus, ma il futuro del campione portoghese è in bilico: Jorge Mendes al lavoro per il sostituto!

La Juventus cercherà di essere protagonista per vincere nuovamente la Champions League, che ormai manca da troppi anni a Torino. L’arrivo di Cristiano Ronaldo è stato funzionale proprio in quest’ottica, ma finora le dinamiche non sono andate nel verso giusto.

Calciomercato Juventus, Diogo Jota per il post Ronaldo

Il futuro alla Juventus di CR7 resta sempre in bilico e così lo stesso potente procuratore, Jorge Mendes, potrebbe pensare a come sostituirlo con un altro talentuoso giocatore della sua scuderia. Si tratta di Diogo Jota, attaccante del Liverpool, che ha sborsato circa 50 milioni per acquistarlo facendogli firmare un contratto fino al 2025. La sua valutazione al momento si aggira intorno ai 65 milioni di euro: quando scadrà il contratto di Ronaldo, potrebbe essere proprio lui il sostituto ideale in maglia bianconera.

Il suo inizio stagionale è stato incredibile con nove gol messi a segno in 15 gare ufficiale con i Reds tra Premier e Champions League. Percepisce circa 5 milioni di euro all’anno essendo protagonista sotto la gestione Klopp. L’idea per il classe 1996 potrebbe esserci a partire dal 2022 sostituendo così la stella Cristiano Ronaldo.

La Juventus continua a lavorare anche in ottica futura per arrivare a giocatori importanti in vista del possibile addio del campione portoghese.

