Calciomercato Inter, l’erede di Handanovic a zero | Contatti in corso

L’Inter è in corsa per arrivare all’erede di Samir Handanovic a parametro zero sul calciomercato. Di seguito gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Il futuro di Rui Silva potrebbe interessare i club italiani e in particolare l’Inter, a caccia dell’erede di Handanovic. Il portiere ha mostrato la sua solidità e le sue grandi qualità nelle ultime stagioni, catturando le attenzioni di diversi club. Il portoghese, infatti, è uno dei perni del Granada, con cui nelle scorse stagioni è riuscito a tenere spesso la porta inviolata e a garantire un alto livello di prestazioni. Di seguito le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Inter, primi contatti con Rui Silva: è l’erede di Handanovic?

Il portiere è in scadenza di contratto con il Granada a giugno 2021, club in cui è arrivato per solo 1 milione di euro. Il portoghese classe 1994 di sicuro non avrà problemi a trovare una nuova squadra a parametro zero, se non dovesse arrivare il rinnovo. Sono già in corso, infatti, secondo quanto riporta ’90min’, i primi contatti con diversi club, tra cui anche Inter e Lazio in Italia. Attenzione anche alla pista che gli permetterebbe di restare in Spagna: anche Siviglia e Betis sono infatti interessate all’estremo difensore.

