Calciomercato Inter, addio Eriksen | Arriva il top ‘gratis’

La situazione di Christian Eriksen con l’Inter non è delle migliori e potrebbe presto arrivare l’addio: c’è l’ipotesi di scambio con la big

È stato un avvio di stagione difficile per l’Inter, che ha commesso troppi passi falsi tra Serie A e Champions League e ora sta cercando di rialzarsi per non compromettere da subito il cammino della compagine allenata da Antonio Conte. Il campionato è ancora lungo e tutto è possibile fino alla fine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Nome nuovo a centrocampo: clausola shock

Si sono giocate soltanto nove giornate e nonostante i passi falsi, i nerazzurri sono attualmente al secondo posto a meno cinque punti dal Milan che occupa la vetta della classifica. Nella massima competizione europea invece serve una vittoria nell’ultima giornata ma la qualificazione dipenderà anche dalla sfida tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta non molla Dybala | Scambio e controfferta

Calciomercato Inter, il PSG ci prova per Eriksen: sul piatto c’è Di Maria

In questo avvio di stagione si è complicata sempre di più la situazione di Christian Eriksen, che sembrerebbe essere ormai in uscita dal club nerazzurro. Le sue qualità sono comunque notevoli e potrebbe non essere difficile trovare un nuovo club: proprio per questo è pronto l’assalto del PSG per gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio shock con la Juventus | Mendes in regia

La squadra francese potrebbe mettere sul piatto Angel Di Maria, che ha un contratto in scadenza a giugno prossimo. L’Inter potrebbe far partire il danese con un prestito di sei mesi e diritto di riscatto, per poi far decidere al PSG se esercitarlo o meno.

Potrebbe esserci uno sconto rispetto ai 35 milioni che attualmente chiede la società nerazzurra per Eriksen.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, superata la Juventus | Offerta per gennaio!

Calciomercato Inter, un velocista per Conte | Scambio in Serie A