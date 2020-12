Calciomercato Inter, sirene dalla Premier | Conte in lizza!

Prima un avvio non troppo esaltante, poi vittorie convincenti: Antonio Conte, inoltre, sarebbe finito nel mirino di una big d’Europa

L’Inter vuole diventare protagonista in Serie A con uno sguardo importante anche in Champions League. La crescita della compagine nerazzurra è sotto gli occhi di tutti dopo un avvio non troppo esaltante. Antonio Conte ha provato nuove soluzioni per poi tornare alle sue idee originarie giocando senza trequartista. Un 3-5-2 compatto e mortifero in transizione offensiva: ora ogni volta che si recupera la palla, Lukaku e compagni possono far male.

Calciomercato Inter, idea Conte per il Manchester United

Come svelato dal portale inglese “talkSPORT” lo stesso allenatore dell’Inter, Antonio Conte, sarebbe finito nel mirino del Manchester United, insieme a profili prestigiosi, come quelli di Simeone e Mauricio Pochettino. I “Red Devils” non stanno attraversando un periodo di forma ottimale tra Premier e Champions (ultima sconfitta in casa contro il PSG). Così il manager Ole Gunnar Solskjaer potrebbe essere sollevato dall’incarico se le cose non dovessero cambiare in poco tempo.

Così l’esperto di talkSPORT Simon Jordan ha consigliato di cambiare guida tecnica visto che l’ex attaccante del Manchester United è considerato ‘mediocre’. Secondo il suo punto di vista non ci sarebbero possibilità di vittoria con il manager norvegese in panchina.

Per ora Conte sarà concentrato sulle prossime partite dell’Inter già decisive: il suo profilo resta sempre in circolo tra le big d’Europa.

