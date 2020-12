Calciomercato, “Il Barcellona è in fallimento” | Debito mostruoso

Dalla Spagna arrivano clamorose indiscrezioni secondo cui il Barcellona sarebbe in fallimento: il debito è enorme

La pandemia nel mondo ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche nel mondo del calcio dal punto di vista economico. Ci sono club però che hanno visto peggiorare di molto la loro situazione finanziaria, come il Barcellona. Il club catalano avrebbe accumulato un debito enorme e sarebbe a rischio fallimento.

Calciomercato, Barcellona a rischio fallimento: debito di 1000 milioni

La notizia che sconvolge il calcio europeo arriva dalla Spagna. Sicuramente da tempo si era a conoscenza della difficile situazione economica del Barcellona, sottolineata anche da una scarna sessione di calciomercato estivo. Ma in pochi pensavano che la situazione fosse realmente così grave.

Infatti, secondo quanto riportato da Quim Domenech Puigbo ad ‘El Chiringuito TV’, la situazione del Barcellona sarebbe molto grave. “Il Barcellona è in fallimento”, queste le parole con cui ha iniziato a spiegare la situazione il giornalista spagnolo, che poi ha continuato rivelando che il club catalano avrebbe un debito con le banche di circa 1000 milioni di euro. Di questi, 30 milioni sarebbero solo di interessi per i prestiti ricevuti dalle banche. Il paragone viene fatto con il Real Madrid, che per lo stadio nuovo paga 25 milioni all’anno, mentre i catalani ne pagano 30 solo d’interessi per i debiti. Una situazione davvero difficile che gela il mondo del calcio.

