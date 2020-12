Juventus, decisione presa | Cambia il calciomercato

Cambia il calciomercato della Juventus: decisione presa sul difensore centrale. Si punterà sul predestinato

L’emergenza nel reparto difensivo della Juventus ha indotto la dirigenza a valutare diversi profili sul mercato. Bonucci non si sta esprimendo sui livelli degli anni passati e Chiellini ha avuto diversi infortuni. Al momento, la garanzia per carisma e qualità sembra solo Matthijs De Ligt, ecco perché ad Andrea Pirlo servirebbero delle alternative.

Calciomercato Juventus, in difesa si punterà su Dragusin

Ieri ha fatto il suo esordio in Champions League, contro la Dinamo Kiev, Radu Dragusin. Difensore centrale rumeno classe ’02, Pirlo ha ben pensato di monitorarlo e fargli passare un po’ di tempo in prima squadra dall’Under 23. La Juventus lo tiene d’occhio, perché tra Primavera e Under 23 ha dimostrato grande concentrazione.

Ma chi è Radu Dragusin? E’ arrivato dal Regal Bucarest nel 2018 grazie a Fabio Pecchia e ha già esordito con la nazionale rumena dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili. Non è escluso che il giovane talento possa essere utile a Pirlo anche in campionato e in Coppa Italia, in modo tale da permettere alla Juventus di non intervenire sul mercato. Dragusin ha il contratto in scadenza nel 2021 e gli verrà a breve offerto il rinnovo.

