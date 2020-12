Infortunio Juventus, tegola per Pirlo: nuovo stop

Infortunio Juventus, ancora brutte notizie per Pirlo dall’infermeria: si ferma un giocatore bianconero, le ultime e i tempi di recupero

Ancora brutte notizie per Andrea Pirlo e la Juventus. Dopo il nuovo stop di Chiellini, un altro infortunio condizionerà le scelte di formazione del tecnico nelle prossime gare. Come si apprende da un comunicato ufficiale del club, è più serio del previsto il problema muscolare accusato da Merih Demiral nel match di ieri sera contro la Dinamo Kiev. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Almeno 10 giorni di stop, dopodiché le sue condizioni saranno rivalutate. Il difensore turco non ci sarà sicuramente dunque contro Torino, Barcellona e Genoa. Da capire se Pirlo potrà averlo a disposizione per le ultime gare dell’anno, con Atalanta, Parma e Udinese.

