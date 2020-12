Calciomercato Milan, colpo Real | C’è la ‘promessa’

Il Milan vuole ambire a posizioni sempre più improtanti e pensa al colpo dal Real Madrid per rinforzare la rosa già a gennaio

È un momento magico quello che sta vivendo il Milan, che non si aspettava di ritrovarsi in vetta alla classifica di Serie A dopo nove giornate a ben cinque punti di distacco dal secondo posto. Inseguono Inter e Sassuolo entrambe alle spalle dei rossoneri, mentre la Juventus è lontana sei punti.

L’obiettivo principale della compagine allenata da Stefano Pioli è quello di raggiungere le prime quattro posizioni in classifica per provare a ritornare in Champions League, competizione che manca da ormai troppi anni in casa rossonera. È chiaro però che se si dovesse continuare così allora le ambizioni potrebbero diventare ancor più importanti.

Calciomercato Milan, idea Militato per gennaio: possibile prestito con diritto di riscatto

Il cammino fenomenale avuto fin qui da Zlatan Ibrahimovic e compagni porta la società a vedere sempre con più fiducia al futuro e potrebbe anche decidere di intervenire sul mercato di gennaio per garantire maggiori alternative al tecnico Stefano Pioli.

Nel mirino del Milan potrebbe esserci Eder Militao, che potrebbe essere ingaggiato con un prestito con diritto di riscatto a circa 25 milioni di euro. I rossonero potrebbero sfruttare i buoni rapporti con il Real Madrid e inoltre potrebbero garantire una corsia preferenziale in caso di cessione futura di Theo Hernandez. Il Milan inoltre è preoccupato per l’infortunio rimediato contro il Celtic da Kjaer e cerca un’alternativa di livello sul mercato nello scacchiere difensivo di Pioli.

Il difensore centrale brasiliano in questa stagione ha collezionato due presenze in Liga e solo una apparizione in Champions League.

