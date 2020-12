Calciomercato Milan, il talento ha stregato tutti | Maldini anticipa le big

Il Milan sta vivendo un momento magico ed è pronto a stupire con un nuovo colpo di mercato a sorpresa

È un momento magico quello che sta vivendo il Milan, che fin qui ha collezionato quasi esclusivamente risultati positivi e non vuole più fermarsi. I rossoneri sono al momento al primo posto in Serie A e dopo otto giornate hanno guadagnato un vantaggio di cinque punti dalle seconde in classifica che sono Inter e Sassuolo.

L’obiettivo della compagine allenata da Stefano Pioli è quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni in modo da ritornare in Champions League dopo diversi anni di assenza. Qualora le cose dovessero continuare così, ovviamente, si potrebbe sognare anche qualcosa in più della semplice qualificazione.

Calciomercato Milan, pronto il colpo a sorpresa: nel mirino c’è De Ketelaere

Il Milan si gode il momento e cerca di fare sempre di più, mentre la società continua a insistere sul calciomercato per andare a caccia di rinforzi per il futuro in modo da crescere e tornare agli alti livelli del passato. Ora la società avrebbe messo nel mirino Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001 di proprietà del Bruges.

Il giovane sta impressionando tutti con prestazioni importanti tra campionato e soprattutto Champions League, dove in cinque gare ha collezionato due reti e un assist. Il Milan sarebbe pronto a un assalto da circa 20 milioni di euro e deve muoversi in maniera tempestiva per strappare il giocatore a un buon prezzo e anticipare le mosse delle big.

Il giovane calciatore offensivo è in grado di giocare anche sulla fascia sinistra o come seconda punta grazie alla sua duttilità.

