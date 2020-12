Calciomercato Juventus, addio Zidane | Il retroscena su Allegri

Potrebbe essere finito il tempo di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Il nome di Allegri continua a circolare con un retroscena

Se il Real Madrid non dovesse qualificarsi al prossimo turno di Champions League, Zinedine Zidane potrebbe non essere più l’allenatore del club spagnolo. Tutto dipenderà (o quasi) dalla qualificazione della compagine madrilena: pronti già come sostituti Raul Gonzalez, attuale allenatore del Castilla e Mauricio Pochettino, ormai libero da tempo dopo l’avventura finita male con il Tottenham.

Calciomercato Juventus, Allegri già vicino al Real

Come svelato dal portale spagnolo “Defensa Central” ci sarebbe anche un terzo candidato per la successione, che è stato già in passato vicino alla panchina del Real. Si tratta dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, attualmente senza squadra.

Il tecnico toscano è stata la prima opzione del presidente Florentino Perez quando Zidane svelò anche di poter lasciare il club dopo aver vinto la Champions League contro il Liverpool. All’epoca Allegri aveva ancora un contratto con la Juventus e lo rispettò fino in fondo: così il suo arrivo in Spagna diventò impossibile.

Così a distanza di anni le dinamiche potrebbero ripresentarsi con lo stesso allenatore italiano, pronto a rimettersi in sella con un progetto importante.

