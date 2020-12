Calciomercato Juventus, svolta totale sul rinnovo | “Vuole andare via”

Svolta totale sul rinnovo del top player, che vorrebbe andar via. La Juventus monitora e pensa alla decisione definitiva

L’attenzione che la Juventus riserva ogni anno ai calciatori che si liberano a parametro zero è sempre molto elevata. Lo dimostrano gli arrivi nel corso degli anni dei vari Pirlo, Pogba, Ramsey. A questi potrebbe seguire anche Sergio Ramos: il capitano del Real Madrid è in scadenza di contratto nel 2021 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos vuole andar via

Il giornalista spagnolo José Ramon de la Morena, ai microfoni di ‘Onda Cero‘, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione legata a Sergio Ramos: “Ha offerte molto interessanti dai top club europei. Si parla di PSG, ma anche di Juventus e club inglesi. Per questo pensa di partire“. Continua poi il giornalista: “Sergio Ramos non sa ancora se continuare o meno con il Real Madrid. In tal caso, le cose dovrebbero cambiare“.

Chiaro riferimento al fatto che i Blancos vorrebbero ancor di più tagliare gli stipendi dei giocatori. Lo spagnolo, invece, a 35 anni vorrebbe strappare l’ultimo contratto della sua carriera. Approdando alla Juventus, potrebbe firmare un triennale da 12 milioni di euro a stagione.

