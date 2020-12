Calciomercato Juventus, accordo vicino | Addio al big

La Juventus potrebbe presto dire addio al top player, che ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto

Tante le situazioni in bilico in casa Juventus, alla ricerca continua di big che riescano ad alzare la qualità della squadra. Il ds Paratici l’estate scorsa ha acquistato parecchi calciatori giovani, ma la voglia di mettere a disposizione di Pirlo dei colpi super è tanta. Tuttavia, uno di questi sta per sfumare definitivamente.

Juventus, Dembélé rinnova con il Barcellona

Il calciatore di cui si parla è Ousmane Dembélé. L’esterno offensivo del Barcellona nelle ultime partite si è espresso su ottimi livelli e secondo quanto riferito da ‘ESPN‘, sta trattando il rinnovo del contratto. Infatti, l’ex Dortmund va in scadenza nel 2022 e i blaugrana per evitare una svalutazione vorrebbero trattare al più presto il rinnovo.

Dembélé ha la fiducia di Koeman e per evitare che i top club europei -nel quale rientra la Juventus– possano corteggiarlo l’estate prossima, vorrebbero prolungare l’accordo. Il Barcellona lo ha pagato 130 milioni di euro e lasciarlo andare a zero sarebbe un duro colpo per le casse del club, già provate dalla pandemia e dalle spese folli di Bartomeu.

