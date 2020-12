Calciomercato Juventus, Allegri porta via il pupillo | Scambio in Spagna

Massimiliano Allegri potrebbe portarsi via il pupillo dalla Juventus e avviare uno scambio con il Real Madrid

Dopo l’esonero dalla Juventus nell’estate del 2019, Massimiliano Allegri non si è più seduto su una panchina. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare a breve. Alcuni club stanno incontrando difficoltà in questa stagione e starebbero valutando il nome di Allegri per avviare un nuovo ciclo. E’ il caso, per esempio, del Real Madrid, che potrebbe esonerare Zinedine Zidane qualora perdesse contro il Siviglia.

Juventus, Allegri si porta Bentancur al Real Madrid

Uno dei calciatori su cui Allegri ai tempi della Juventus faceva più affidamento era Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguagio classe ’97 molto affidabile nonostante la giovane età. Per assicurarsi l’ex Boca Juniors, Allegri sarebbe disposto a mettere sul piatto anche il cartellino di Carlos Casemiro.

Il mediano brasiliano è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e farebbe molto comodo alla Juventus. Infatti, Casemiro offrirebbe protezione a una difesa che con Pirlo sta soffrendo più del solito. Bentancur è valutato sui 60 milioni di euro, mentre il brasiliano circa 70.

