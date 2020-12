Radar in Brasile per Ausilio e Marotta, con l’Inter pronta a sfidare mezza Europa per un talento del Palmeiras

Da sempre molto vigile in territorio sudamericano, l’Inter ha nelle ultime settimane riattivato i radar su uno dei centrocampisti più interessanti del campionato brasiliano. Secondo quanto appreso da Calciomercatoweb.it, infatti, stanno monitorando con estrema attenzione i progressi di Patrick de Paula. Scoperto dal Palmeiras nel campionato delle Favelas di Rio de Janeiro, il centrocampista 21enne lo scorso anno ha rinnovato fino al 2024 con il Verdao, che ha inserito nel suo contratto una clausola da 100 milioni di euro per i club stranieri. Una cifra molto elevata, ma simbolica, che non sta spaventando i club europei.

Calciomercato Inter, piace Patrick de Paula

Autore di un grande gol nella notte in Coppa Libertadores, ha realizzato cinque reti nel 2020 ed è dotato di un mancino sinistro e preciso. La scorsa estate, Jorge Jesus aveva chiesto alla dirigenza del Benfica di seguirlo, mentre sono più recenti gli interessamenti di Atletico Madrid, Lione e Marsiglia. Il club paulista, dal canto suo, vorrebbe tenerlo almeno fino alla prossima estate, non escludendo tuttavia la cessione immediata con un eventuale ritorno in prestito fino a luglio.

