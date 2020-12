Radja Nainggolan potrebbe lasciare l’Inter visto che non rientra nei piani di Antonio Conte: futuro altro con scambio più soldi

Nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato il suo trasferimento al Cagliari è saltato: ora Radja Nainggolan vuole tornare ad essere protagonista. All’Inter non c’è spazio per lui: il centrocampista belga non rientra nei piani di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, assalto a Singo: Nainggolan nell’affare

E così l’ex Roma potrebbe dire addio al club nerazzurro con l’assalto decisivo dell’Inter a Singo. Il club nerazzurro potrebbe inserire nell’affare proprio Nainggolan per arrivare a una delle vere sorprese della Serie A, ovvero Wilfried Singo, difensore classe 2000, utilizzato dal Torino come laterale nel 3-5-2.

Lo stesso club granata potrebbe chiedere 15 milioni in cash più il cartellino di Nainggolan per arrivare al giovanissimo giocatore del Torino, che si è messo in luce in Serie A in questo avvio stagionale.

Un affare interessante che riguarda il futuro: l’Inter potrebbe pensare a Singo per rinforzare la rosa di Antonio Conte con innesti giovani e di qualità.

