Calciomercato Inter, Marotta non molla Dybala | Scambio e controfferta

L’Inter è sempre molto interessata a Paulo Dybala: l’ad nerazzurro Beppe Marotta non molla e fa partire l’offensiva

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, vede in Paulo Dybala uno dei suoi pupilli e vorrebbe approfittare della situazione di stallo che sta vivendo il suo rinnovo. Infatti, il 10 della Juventus ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo con i bianconeri per prolungare. L’Inter, dunque, vorrebbe mettere in piedi uno scambio.

Inter, scambio per Dybala: la controfferta della Juventus

Marotta conosce molto bene Dybala dopo gli anni alla Juventus, e nella sua mente è presente la suggestione di ingaggiare l’argentino. Ai bianconeri verrebbe offerto il cartellino di Stefano Sensi più un conguaglio economico. Tuttavia, la Juve sarebbe di un parere diverso.

Infatti, la Juventus per rinforzare la difesa vorrebbe che sia inserito nell’offerta anche Milan Skriniar. Pirlo sta avendo alcune difficoltà nel gestire il reparto difensivo, anche per colpa degli infortuni. Lo slovacco ha avuto un inizio di stagione molto difficile e non sembra più imprescindibile per l’Inter. Possibile che quest’idea in futuro diventi qualcosa in più.

