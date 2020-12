Sarri potrebbe ripartire da una big inglese in caduta libera e compiere uno sgarbo di calciomercato alla Juventus con la quale è ancora in essere un contratto

Che fa Sarri? Il disoccupato milionario, con il vizio del fumo sicuramente aggravatosi in questo periodo di vacanza forzata. Ce lo immaginiamo sereno e nervoso allo stesso tempo, soprattutto con una voglia matta di tornare ad allenare. Ci ha provato la Fiorentina, ma il progetto viola è ancora denso di nubi e difatti non lo ha convinto, potrebbe provarci a breve una squadra inglese che ha avuto un inizio di stagione molto balbettante, perlomeno in Premier. E che squadra, dato che parliamo dell’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il ct lo avverte | Che assist per la Juventus

Calciomercato, Sarri torna e ‘beffa’ la Juventus: i dettagli

I ‘Gunners’ stanno facendo ridere i polli in Premier, solo 13 i punti conquistati nelle prime dieci giornate in cui ha rimediato già 5 sconfitte. Tre di queste negli scontri diretti con Liverpool, Manchester City e Wolverhampton. Totalmente opposto il cammino in Europa League, quattro vittorie su quattro partite, anche se il livello del Girone B è molto basso. Ecco perché la panchina di Arteta ha cominciato a scricchiolare e si parla di proprietà statunitense alla ricerca di un sostituto dell’ex assistente tecnico di Guardiola. Un nome valido può essere per l’appunto Sarri, il quale, nonostante le tante difficoltà, svolse due stagioni fa un ottimo lavoro alla guida dei rivali cittadini del Chelsea conquistando l’Europa League grazie a una (netta) vittoria proprio contro l’Arsenal, allora allenata da Emery. Per legarsi al club dell’uomo d’affari Stanley Kroenke, o a un altro qualsiasi, Sarri dovrebbe ‘risolvere’ il contratto che lo lega ancora alla Juventus. A tal proposito va detto che un accordo di massima è stato raggiunto tra lui e Agnelli, però per l’ufficialità c’è da attendere visto che mancano alcuni dettagli.

Nella sua nuova avventura all’Arsenal, Sarri potrebbe presto fare un ‘dispetto’ alla Juve. Ovvero convincere la società inglese, considerato che sulla corsia mancina manca un calciatore di un certo spessore, a comprargli il suo ‘pupillo’ Emerson Palmieri che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Come noto , l’Italo-brasiliano è ai margini del Chelsea targato Lampard e un obiettivo concreto di Paratici e soci oltre che dell’Inter.

A.R.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, addio Diaconale | Il cordoglio del club e la lettera di Lotito

Calciomercato, Mourinho ‘sconvolge’ l’Inter | Scambio incredibile