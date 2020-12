Calciomercato, clamoroso Zidane | Addio e sostituto!

Il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è in bilico. Ancora una sconfitta in Champions per Benzema e compagni

Ancora una cocente sconfitta in Champions League per il Real Madrid. Ora Zinedine Zidane rischia davvero tanto dopo un inizio stagionale davvero da incubo per la compagine spagnola. Tanti risultati negativi con Benzema e compagni che non si divertono più sul terreno di gioco come negli anni precedenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il ct lo avverte | Che assist per la Juventus

Calciomercato, i possibili sostituti di Zidane

Lo stesso allenatore francese ha conquistato numerosi trofei alla guida del Real, ma ora la situazione è cambiata radicalmente. E così, come svelato anche dal portale spagnolo “Don Balon” Florentino Perez potrebbe pensare ad un avvicendamento in panchina. In pole ci sarebbe l’ex Tottenham, Mauricio Pochettino, ormai libero da tantissimi mesi dopo l’avventura finita male con gli “Spurs”. Come idea ci sarebbe anche la leggenda madrilena Raul Gonzalez, che è l’attuale allenatore della formazione giovanile del “Castilla“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tentativo per Eriksen | La ‘provocazione’ dell’Inter

Infine, come riportato da OK Diario l’altro profilo interessante è quello del tecnico italiano, Massimiliano Allegri, voglioso di rimettersi in sella alla guida di un top club d’Europa.

Il futuro di Zinedine Zidane resta così in bilico in ottica futura: le prossime settimane saranno così decisive.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, addio Diaconale | Il cordoglio del club e la lettera di Lotito

Calciomercato, Mourinho ‘sconvolge’ l’Inter | Scambio incredibile