Calciomercato Milan, colpo già a gennaio | Lo chiama Brahim Diaz!

Il Milan programma la prossima sessione di calciomercato: suggestione low cost, può arrivare grazie a Brahim Diaz

Il match contro il Celtic Glasgow nella mente del Milan che ‘recupera’ mister Pioli ed il vice Murelli per la sfida di Europa League. Dal campo al calciomercato, la dirigenza rossonera lavora ai primi colpi per il 2021. In tal senso, l’alleato a sorpresa del club di via Aldo Rossi potrebbe essere Brahim Diaz: ecco il possibile scenario.

Calciomercato Milan, ‘assist’ Brahim Diaz: suggestione in attacco

Un’idea che può prendere forma già nelle prossime settimane, in attesa della riapertura del mercato di gennaio. Il Milan, dopo la sfida contro il Celtic, potrebbe contattare il Real Madrid per l’acquisto di Lucas Vazquez. In scadenza a giugno, il club rossonero può puntare il polivalente 29enne spagnolo, già accostato alla società meneghina. 11 presenze, 595′ in campo agli ordini di Zidane ed 1 assist vincente.

Vazquez intriga ed il Milan troverebbe in Brahim Diaz, in prestito proprio dal Real, l’alleato inatteso per convincere l’ala del dei ‘Blancos’ a sposare il progetto rossonero. Maldini e Massara pensano di anticipare l’assalto già a gennaio, approfittando degli eccellenti rapporti con la dirigenza del Real Madrid, con un indennizzo da versare nelle casse delle ‘Merengues’.

Situazione in divenire, le strade di Milan e Real Madrid potrebbero intrecciarsi ancora una volta: Lucas Vazquez l’ultima suggestione per il mercato del ‘Diavolo’.

