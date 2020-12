Calciomercato Juventus, vuole andarsene | Colpo in ‘sinergia’

Il talento del Valencia vuole la cessione: i bianconeri possono prenderlo solo con un aiuto

Nuovo possibile colpo in prospettiva per la Juventus, che vuole continuare a ringiovanire la rosa e assicurarsi quei talenti che nel calcio europeo si stanno mettendo in mostra. Tra questi Lee Kang-in, in attesa di poter lasciare il Valencia durante la sessione invernale di calciomercato, stando a quanto riportato dalla stampa locale. Il centrocampista, stanco di non avere occasioni per giocare con continuità, si aspettava di poter essere ceduto già nel corso dell’ultima finestra di mercato: cosa poi non avvenuta.

Calciomercato Juventus, vuole andarsene

446 minuti in nove partite, su un totale di 11 gare disputate dal Valencia: una media di 50 minuti per partita, con sole sei volte schierato titolare, senza mai giocare 90 minuti per intero, però. Nonostante questi risultati, Kang-in è riuscito comunque a servire tre assist, ma senza mai andare a segno. Con un contratto in scadenza nel 2022, la sua clausola rescissoria attualmente ammonta a 80 milioni di euro.

A bloccare per adesso l’eventuale affondo della Juventus è il suo essere extracomunitario, con i bianconeri che non hanno più spazio in lista: per questo servirebbe un accordo con una società amica, che potrebbe essere il Genoa o il Bologna, pronti ad accogliere in prestito il giocatore per sei mesi.

