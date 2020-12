Calciomercato Juventus, doppio colpo da sogno | Cifre e dettagli

I bianconeri guardano l’evolversi della situazione del Real Madrid puntando forte su uno degli epurati

La sconfitta contro lo Shaktar e un andamento incerto in Champions League, che rischia di pregiudicare la qualificazione al turno successivo, hanno messo il Real Madrid dinanzi all’eventualità di dover chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo. Una situazione che ha visto già il Barcellona protagonista e che ora rischia di investire anche le merengues, alle prese con una vera e propria rivoluzione. Zidane sarà chiamato quasi sicuramente a lasciare la panchina madrilena e con lui anche alcuni giocatori.

Calciomercato Juventus, doppio colpo da sogno

La rivoluzione non andrebbe a colpire soltanto l’allenatore francese, ma anche altri elementi della rosa madrilena: tra questi Toni Kroos, che in un ringiovanimento totale della rosa verrebbe sacrificato. Su di lui c’è l’interesse della Juventus, pronta nel caso a pagare il prezzo del cartellino del tedesco, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Un affare che potrebbe andare incontro alle esigenze di tutti: da un lato del Real che deve monetizzare per poter investire immediatamente dopo, dall’altro della Vecchia Signora, pronta ad aggiungere qualità alla propria mediana, in questa prima parte di stagione apparsa in debito di tecnica.

L’eventuale esonero di Zidane libererebbe il tecnico per il prossimo anno alla Juventus, il che agevolerebbe ancora di più il trasferimento di Kroos all’ombra della Mole, per ricongiungersi con un allenatore che in questi anni gli ha sempre dato grande spazio e considerazione.

