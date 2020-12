Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | Colpo in attacco!

La Juventus potrebbe pensare anche all’addio dell’esterno Federico Bernardeschi scambio per il colpo nel reparto offensivo!

La Juventus continua a lavorare per un possibile colpo in attacco da consegnare ad Andrea Pirlo. Una punta in grado di dare maggiore affidamento soprattutto in momenti difficili della gara. L’inizio stagionale della compagine bianconera non è stato uno dei migliori e a gennaio potrebbe esserci un nuovo regalo per l’allenatore bresciano.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso la cessione: idea Plea!

L’esterno offensivo della Juventus, Federico Bernardeschi, potrebbe dire addio: così la sua valutazione di circa 30 milioni potrebbe abbassare le pretese per arrivare all’attaccante Alassane Plea, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach, che spara alto fino ai 45-50 milioni.

Autore di un’ottima prova in Champions League contro l’Inter, protagonista con una doppietta dopo i tre gol messi a segno contro lo Shakhtar. In Bundesliga, invece, l’ex Nizza ha realizzato soltanto una rete con due assist.

La Juventus potrebbe pensare così al colpo in attacco inserendo Bernardeschi nella trattativa per abbassare le pretese del club tedesco.

