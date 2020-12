Calciomercato Inter, ‘guerra’ Suning alla Juventus | Scambio rifiutato!

Il proprietario dell’Inter Suning ha intenzione di fare la ‘guerra’ alla Juventus: scambio rifiutato e voglia di superare i bianconeri

L’intenzione di Suning, da quando è diventato proprietario dell’Inter, è quella di portare il club nerazzurro ai vertici del calcio italiano ed europeo. Prima, però, va superata la Juventus, soprattutto sul campo. E per farlo, l’Inter avrebbe chiuso a ogni possibilità per avviare delle operazioni di mercato che rinforzerebbero i bianconeri. Un esempio? Christian Eriksen, che la dirigenza interista ha messo in lista di sbarco.

Inter, Eriksen non andrà alla Juventus

La Juventus avrebbe pensato di approfittare della situazione di Christian Eriksen per dare ad Andrea Pirlo un trequartista che si adatterebbe molto bene ai suoi schemi. Il danese è finito nella lista delle cessioni e, nonostante i bianconeri avrebbero offerto Aaron Ramsey, l’Inter ha chiuso ogni possibilità di scambio.

L’Inter vorrebbe cedere Eriksen all’estero, anche in prestito in modo tale da risparmiare l’ingaggio. Per il danese a gennaio sono stati spesi circa 27 milioni di euro, e i nerazzurri non vogliono privarsene per arrivare a Ramsey, accasatosi alla Juve a parametro zero. L’idea di uno scambio di prestiti fino a giugno 2021, dunque, sembra definitivamente tramontata.

