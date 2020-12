Chiellini si ferma di nuovo: problemi in difesa per Pirlo

Nuovo infortunio per Giorgio Chiellini: il difensore, rientrato in gruppo nella giornata di ieri, si è dovuto fermare nuovamente a causa di un infortunio alla coscia destra. Andrea Pirlo lo perde sia per la gara di Champions League contro la Dinamo Kiev che per il derby contro il Torino, in programma sabato alle 18:00.

