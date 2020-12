Calciomercato Milan, occasione low cost | Colpo a gennaio!

Il Milan potrebbe pensare ad un nuovo colpo in attacco per puntellare la rosa a disposizione di Pioli: occasione importante!

Non solo in campo, ma soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Il Milan vuole continuare ad essere protagonista con innesti di valore assoluto per rinforzare a gennaio la rosa di Stefano Pioli. L’inizio stagionale è stato davvero super con il primo posto in classifica fino a questo momento.

Calciomercato Milan, idea Vazquez per l’attacco

Nei giorni scorsi l’ex talentuoso giocatore del Palermo, ora al Siviglia, Franco Vazquez, ha svelato di essere entusiasta per un possibile ritorno in Italia. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021: così a gennaio il club spagnolo potrebbe lasciarlo a partire con un indennizzo di 4-5 milioni di euro.

In questo avvio stagionale Vazquez ha collezionato soltanto 88 minuti tra Liga e Champions League: ora il suo addio sembra sempre più vicino. Il Milan potrebbe così approfittarne per un’occasione low cost per avere già in rosa un possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, che potrebbe partire a parametro zero in estate.

Un colpo funzionale all’idea di gioco di Stefano Pioli: un trequartista capace di rifinire al meglio le azioni offensive della formazione rossonera.

