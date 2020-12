Calciomercato Juventus, il big si allontana | “Sto bene qui”

Potrebbe arrivare la beffa per la Juventus, che rischia di perdere di vista un obiettivo: arrivano le sue dichiarazioni

Houssem Aouar è stato il tormentone di calciomercato dell’ultima estate della Juventus, almeno per quanto riguarda il centrocampo. Il francese alla fine è rimasto al Lione e negli ultimi giorni è stato punito dal club ed è stato sospeso per una partita, ma la situazione ora sembrerebbe essere tornata alla normalità, così come confermato dallo stesso centrocampista recentemente.

Calciomercato Juventus, Aouar più lontano: “Sono felice al Lione”

Houssem Aouar ha parlato ai microfoni di RMC Sport per spiegare la sua situazione. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal francese:: “Non c’è bisogno di creare storie, ho vissuto bene l’esclusione decisa dal Lione. È stata una presa di posizione corretta del direttore sportivo, stiamo andando bene e bisogna smettere di parlare di questa vicenda. Il rapporto con Juninho è molto buono, è una leggenda del club e c’è sempre da imparare da persone come lui”.

Sul futuro: “Non capisco come possano dipingermi infelice quando gioco nella squadra della mia città. Io qui sono molto contento, ho deciso di restare in questo club perché siamo molto ambiziosi per la stagione che è appena iniziata. Le voci di mercato non mi danno fastidio perché fanno parte della vita di un calciatore”.

Aouar dunque sta bene a Lione e potrebbe decidere di restare ancora a lungo nella squadra della sua città. Per la Juventus dunque si allontanerebbe un obiettivo importante per il centrocampo.

