Calciomercato Inter, intrigo Spalletti-Premier | Allegri e Marotta sperano

La panchina dell’Inter potrebbe essere protagonista di un intrigo con Spalletti e la Premier League: Marotta e Allegri sperano

La panchina di Antonio Conte all’Inter è sempre più in bilico: l’allenatore nerazzurro in questa stagione non ha rispettato le aspettative. Il desiderio di Marotta sembra essere quello di affidarsi a un altro allenatore. Tuttavia, Conte guadagna 12 milioni di euro a stagione e i nerazzurri stanno pagando lo stipendio anche a Luciano Spalletti, il che rende quasi impossibile ingaggiare Allegri.

Inter, la Premier League aiuta Marotta per Allegri

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, l’Arsenal vorrebbe esonerare Mikel Arteta dopo il pessimo avvio in Premier League. I Gunners sono alla ricerca di un nuovo allenatore e se dovesse concretizzarsi la suggestione Spalletti, Marotta ne sarebbe molto felice. L’Inter smetterebbe di pagare il suo ex allenatore e potrebbe puntare su Allegri.

Un intrigo vero e proprio, con Antonio Conte che verrebbe esonerato per far posto ad Allegri, proprio com’è successo alla Juventus qualche anno fa. Spalletti aiuterebbe l’Arsenal a rialzarsi in classifica, visto che ha collezionato solo 13 punti nelle prime 10 partite: inizio peggiore degli ultimi 40 anni.

