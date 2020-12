Calciomercato Inter, Eriksen in Bundesliga | Scambio shock!

Calciomercato Inter, Eriksen verso la Bundesliga? Lo scambio shock che coinvolgerebbe un ex Milan

Che l’amore tra Christian Eriksen e l’Inter di Antonio Conte non sia mai sbocciato, non è certamente un mistero. E che la società nerazzurra sia persino disposta a cedere il danese a stretto giro, lo è ancor meno. Il futuro dell’ex Tottenham, dunque, appare appeso ad un filo, anche se dalla Germania rilanciano: Borussia Dortmund ed Hertha Berlino sono pronte a fare sul serio per Eriksen, come rivelato dal media teutonico ‘4-4-2’.

Inter-Eriksen, Dortmund ed Hertha fanno sul serio: nello scambio un ex Milan!

Anche se la presenza del Paris Saint-Germain resta viva e sullo sfondo, Borussia Dortmund ed Hertha Berlino sarebbero pronte ad affondare il colpo per il fantasista scandinavo. Le richieste economiche dell’Inter, però, appaiono difficili da soddisfare per le due tedesche, soprattutto in tempi di emergenza pandemica. Eppure, l’Hertha è determinato a non mollare: in cambio di Eriksen, il club della capitale sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Piatek, che tornerebbe a Milano sponda nerazzurra. Un profilo che potrebbe far comodo a Conte, che stima il polacco e che ha bisogno di un altro attaccante da aggiungere in rosa.

L’affare, tuttavia, non avrebbe chance di andare in porto considerato che l’ingaggio dell’ex Tottenham – circa 10 milioni coi bonus – è del tutto fuori portata per il club di Berlino.

