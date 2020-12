Calciomercato Inter, maxi-affare col Barcellona | Arrivano 167 milioni

Trattativa clamorosa quella che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi tra Inter e Barcellona: affare da 167 milioni di euro

In attesa di scendere in campo per la decisiva sfida di Champions contro il Borussia Monchengladbach, l’Inter di Antonio Conte si prepara ad un 2021 da protagonista in ottica calciomercato. Maxi-affare in vista con il Barcellona e cifra da capogiro in arrivo: i dettagli.

Calciomercato, doppio affare Inter-Barcellona: cifre e dettagli

Il Barcellona non smette di pensare ad un doppio affare con l’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il club catalano avrebbe in mente di tornare alla carica per Lautaro Martinez. L’argentino non ha mai chiuso definitivamente la porta in faccia ai blaugrana e con il rinnovo in nerazzurro ancora lontano, potrebbe salutare nei prossimi mesi. La dirigenza del Barcellona, però, va oltre.

Non solo Lautaro, per il quale gli spagnoli offrirebbero 90 milioni di euro. Nel mirino di Koeman torna anche Nicolò Barella, esploso definitivamente agli ordini di Conte e perno insostituibile nel centrocampo nerazzurro. Per l’ex Cagliari, che l’Inter pagò ai sardi 40 milioni tra prestito e riscatto, i catalani metterebbero sul piatto ben 77 milioni di euro.

Una cifra complessiva davvero invitante per la società di Steven Zhang che incasserebbe così 167 milioni da reinvestire in buona parte sulle prossime sessioni di mercato.

