Calciomercato, scambio Juventus-Barcellona | Proposta clamorosa!

Può tornare caldo l’asse di mercato tra Juventus e Barcellona: proposta a sorpresa, idea scambio per il top player

Da un lato la vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev, dall’altro in casa Juventus non si smette di pensare alle prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, dalla Spagna, spunta l’indiscrezione su un clamoroso scambio con il Barcellona: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Coutinho per il gioiello di Pirlo

Un’idea clamorosa che, nei prossimi mesi, potrebbe prendere corpo fino a diventare realtà. Secondo qaunto riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona avrebbe intenzione di bussare alla porta della Juventus per Matthijs de Ligt. Per arrivare al centrale olandese, valutato non meno di 80 milioni, i blaugrana sono pronti a sacrificare Philippe Coutinho.

L’ex Inter, la cui valutazione è simile a quella dello juventino, sarà ceduto al posto di Griezmann che contro l’Osasuna ha convinto tutti e resterà in Catalogna. Il presidente Laporta, maggiore indiziato per ricoprire (ancora) la carica di presidente del Barcellona, pensa all’ex capitano dell’Ajax come primo regalo per Koeman per il 2021.

In questa stagione de Ligt ha collezionato solo 3 presenze agli ordini di Pirlo, mai pienamente convinto dal rendimento del talentuoso centrale olandese.

