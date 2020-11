Juventus, bordata a Buffon: “Il suo arrivo mi ha rovinato”

Arriva una bordata per Gianluigi Buffon, attualmente alla Juventus, sul suo approdo al Paris Saint-Germain

Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus l’anno scorso dopo una stagione giocata al Paris Saint-Germain. Il portiere italiano era approdato a Parigi con l’obiettivo di vincere la Champions e Tuchel puntò tanto sulla sua esperienza. Tuttavia, Alphonse Areola durante un’intervista ha dimostrato di essere di un parere diverso.

Juventus, la frecciatina di Areola a Buffon

Alphonse Areola, portiere del Fulham ed ex PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Canal Football Club‘. Questo il pensiero del francese sull’approdo di Buffon a Parigi: “L’anno del Mondiale era fondamentale per me avere continuità. Ero rimasto al PSG per giocare, poi è arrivato Buffon“.

Prosegue poi Areola: “L’ho sempre ammirato da morire, perché è uno dei miei idoli. Ma è anche vero che non ho giocato molto da quand’è arrivato“. Parole chiare, che dimostrano il condizionamento di essere affiancato da uno dei portieri più forti della storia del calcio. Oggi Areola gioca col Fulham, nei bassifondi della Premier League.

