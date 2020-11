Inter, nuova stoccata di Conte | “Deve lavorare tanto”

Antonio Conte ha parlato quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Inter contro il Borussia Monchengladbach. Non manca una nuova stoccata

Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita decisiva in Champions League. Dopo la pesante sconfitta contro il Real Madrid e senza mai essere riuscito a trovare i tre punti in quest’edizione della coppa europea, il tecnico chiede risposte nel match contro i tedeschi. Nelle dichiarazioni odierne non è mancata una stoccata diretta a Achraf Hakimi.

Inter verso la Champions League: Conte parla di Hakimi

Di seguito le dichiarazioni del tecnico sul terzino ex Borussia Dortmund: “Non mi piace parlare dei singoli, ma risentite cosa avevo detto di Hakimi a inizio anno. Parliamo di un ragazzo che ha grandi potenzialità ma che deve lavorare tanto sulla fase difensiva. Le aspettative che abbiamo in Italia sono molte alte. Cambia molto rispetto alla Germania o all’Inghilterra, soprattutto all’Inter. Deve continuare a lavorare, sapendo anche lui le pressioni che ci sono qui”. Vedremo, dunque, se il laterale riuscirà a innalzare il livello delle sue prestazioni nelle prossime settimane.

