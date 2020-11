Calciomercato, suggestione ritorno | Idea Sarri in Premier

Il tecnico non è intenzionato a rinnovare. Per la sua successione c’è la suggestiva idea che conduce a Sarri

Non male 14 punti dopo 10 giornate di campionato per una neopromossa, ma questo potrebbe non bastare a Marcelo Bielsa per restare ancora sulla panchina del Leeds. Stando alle ultime, con 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte ottenuti fin qui in Premier League, il tecnico argentino ex Athletic Bilbao e Marsiglia potrebbe non restare oltre l’attuale stagione alla guida del club, dato il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Dunque, nonostante i risultati siano decisamente buoni, il club potrebbe valutare delle alternative per la gestione tecnica della rosa. E così per il dopo-Bielsa si parla di Julen Lopetegui, attuale allenatore del Siviglia. Ma una suggestiva idea potrebbe arrivare dall’Italia.

Leeds, Sarri per il dopo-Bielsa

In caso di mancato rinnovo e di addio di Bielsa, potrebbe tornare utile per la panchina del Leeds un profilo come Maurizio Sarri. L’allenatore toscano non disdegnerebbe un ritorno in Premier League, dove ha fatto bene con il Chelsea conquistando un terzo posto e vincendo l’Europa League prima di approdare alla Juventus. Il presidente del club, Andrea Radrizzani, potrebbe voler puntare su un nome italiano di spessore per continuare il progetto di crescita. L’ex Napoli ha vinto anche uno scudetto in Italia, quello della passata stagione con la Juve, ma è reduce da un esonero dallo stesso club per i risultati deludenti in Champions League.

Dopo un paio di stagioni, dunque, non è da escludere che mister Sarri possa riabbracciare la Premier League e sposare il progetto di crescita del Leeds, portandosi dietro il suo bagaglio calcistico fatto di bel gioco e fraseggi che potrebbero portare in alto un club ambizioso come quello in questione.

