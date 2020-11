Calciomercato Juventus, ‘follia’ dalla Spagna | Scambio assurdo!

Clamorosa l’indiscrezione che giunge dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo: scambio shock già a gennaio

È mancato non poco nell’amaro pareggio di Benevento. Adesso, per Cristiano Ronaldo, potrebbero aprirsi le porte dell’addio alla Juventus nel prossimo calciomercato. L’asso portoghese, si legge in Spagna, può salutare la ‘Vecchia Signora’ in uno scambio a dir poco clamoroso: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, vuole l’addio | Futuro in Spagna!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, scambio stellare | Ecco il bomber!

Calciomercato Juventus-CR7: scambio folle e addio

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, si starebbe aprendo un inatteso asse di mercato tra Juventus e Bayern Monaco. Oggetto del contendere Cristiano Ronaldo che, come viene scritto, saluterà il club bianconero già a gennaio per trasferirsi in Baviera. Un’opzione decisamente surreale quella che viene descritta: scambio alla pari con Javi Martinez.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il 32enne spagnolo è in scadenza a giugno e viene valutato 10 milioni di euro, in modo del tutto inaspettato, al pari proprio di CR7. La Juventus, dunque, si libererebbe da subito di uno stipendio a dir poco faranonico facendo spazio all’esperto e polivalente Javi Martinez, impiegabile sia a centrocampo che al centro della difesa.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, la dura sentenza: “Disastrosi! Dybala…”

Pista per i motivi precedentemente elencati decisamente inverosimile: la politica del Bayern, inoltre, ha difficilmente previsto l’acquisto di calciatori dell’età (e costi) dell’asso portoghese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Pirlo ci pensa

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, grave infortunio | Ex Juventus come sostituto