Calciomercato Juventus, ritorno clamoroso | Pirlo trema!

Arriva dalla Spagna la clamorosa ipotesi per la panchina della Juventus: Pirlo rischia, idea ritorno in bianconero

Momento complesso quello che sta vivendo Andrea Pirlo alla guida della Juventus. L’ennesimo passo falso in Serie A, stavolta con il Benevento, getta ombre sul futuro della panchina bianconera. In tal senso, può prendere corpo una clamorosa ipotesi per la panchina della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: suggestione ritorno

Se n’era parlato con insistenza in ottica Psg. Con Tuchel che non ha la piena fiducia della società di Al-Khelaifi, il nome caldo è da tempo quello di Massimiliano Allegri. A pensarci con forza è anche l’Inter: Marotta vede nel tecnico toscano il perfetto sostituto di Conte in nerazzurro.

A spuntarla però, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, potrebbe essere clamorosamente la Juventus. Valutazioni in corso sull’operato di Pirlo con la società torinese che non esclude il ritorno dell’allenatore livornese proprio in sostituzione dell’ex centrocampista bianconero.

Situazione in divenire, Allegri è sempre più vicino a tornare ad allenare: rispunta a sorpresa l’opzione Juventus, la panchina di Pirlo traballa sempre di più.

