Calciomercato Inter, Eriksen in Germania | Offerta e controfferta!

L’addio di Christian Eriksen dall’Inter a gennaio è tutt’altro che scontato e sarebbe già arrivata l’offerta dalla Germania

Nelle ultime partite Christian Eriksen ha avuto pochissimo spazio, con Antonio Conte che gli ha concesso spesso solo gli ultimi 5′ per esprimersi. Quasi come se fosse una provocazione verso il trequartista danese. L’Inter sta perciò valutando la cessione del giocatore: il feeling con l’allenatore non è mai scattato e a gennaio potrebbe lasciare Milano per approdare in Bundesliga. E’ infatti il Borussia Dortmund una delle squadre più interessate a Eriksen, che avrebbe offerto il cartellino di Mahmoud Dahoud.

Inter, offerto lo scambio per arrivare a Eriksen

Mahmoud Dahoud è un centrocampista centrale che gioca davanti alla difesa, in scadenza nel 2022. Al Borussia Dortmund lo avrebbero individuato come pedina di scambio per arrivare a Eriksen. Ma l’Inter e soprattutto Antonio Conte avrebbero un’idea diversa.

Infatti, Conte preferirebbe mettere le mani su Axel Witsel, che considera molto più funzionale alla sua idea di calcio. Il belga si è imposto come uno dei titolari della rosa di Lucien Favre. Una controfferta che fa capire che l’allenatore non vuole ripetere lo stesso errore fatto con Eriksen, ovvero l’acquisto di calciatori che inevitabilmente lascerebbe in panchina.

