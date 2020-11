Calciomercato, grave infortunio | Ex Juventus come sostituto

Ieri sera un grave infortunio ha colpito un calciatore della Premier League: per sostituirlo si pensa all’ex Juventus

Brividi ieri sera nella partita tra Arsenal e Wolverhampton. Al quarto d’ora del primo tempo si scontrano in area di rigore David Luiz e Raul Jimenez, e ad avere la peggio è l’attaccante messicano che rimane a terra perdendo i sensi. Grave infortunio che porterà il calciatore a rimanere fuori a lungo, così i ‘wolves’ pensano all’ex Juventus come sostituto.

Calciomercato, Wolverhampton in cerca del sostituto di Jimenez: idea Mandzukic

Bruttissimo infortunio per l’attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez, che ieri sera dopo uno scontro con David Luiz è stato trasportato in ospedale senza sensi, per poi riprendersi durante le cure. A comunicare lo stato del giocatore è il club stesso attraverso una nota ufficiale nella quale comunica la frattura del cranio dell’attaccante messicano, affermando che dopo l’operazione nella notte sta meglio ed è cosciente.

Così il club inglese, visto il lungo tempo che dovrà rimanere fuori dal campo il bomber messicano, sta cercando un sostituto che possa essere disponibile da subito. Spunta così l’idea Mario Mandzukic, attaccante ex Juventus che dopo l’esperienza all’Al-Duhail è attualmente sul mercato a parametro zero. Una soluzione che potrebbe tornare utile ai ‘wolves’ in attesa del ritorno del bomber titolare.

