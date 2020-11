Calciomercato Inter, grana Eriksen | Ancora un no!

Quando manca poco più di un mese alla riapertura del calciomercato, il futuro di Eriksen resta un mistero: i dettagli

L’Inter ha da tempo scaricato Christian Eriksen che, di fatto, non rientra più nei piani di Antonio Conte. Per il trequartista danese, però, l’addio nel prossimo calciomercato di gennaio non è così scontato come sembra. Arrivare ancora un no per la cessione dell’ex Tottenham: lo scenario.

Calciomercato, ansia Inter: ‘rischio’ Eriksen, le ultime

Ennesimo no per la cessione di ChristianEriksen. Il trequartista è destinato a salutare l’Inter di Conte anche se l’addio, al momento, è tutt’altro che semplice. Il Real Madrid ha ribadito il no all’acquisto dell’ex Tottenham così come le piste che portano a Psg (scambio con Paredes) e Arsenal (scambio con Xhaka) stentano a decollare. Ecco l’ad Marotta punta a registrare una plusvalenza grazie alla cessione del trequartista, arrivato poco più di un anno fa per 27 milioni di euro.

L’opzione scambio resta la più valida per percorrere questa strada anche se non è da escludere l’idea di un prestito. L’addio a titolo temporaneo con diritto di riscatto che permetterebbe all’Inter di ammortizzare ulteriormente il costo del cartellino in ottica cessione definitiva.

Situazione dunque in divenire, con una sola certezza: Christian Eriksen è destinato a dire addio ai colori nerazzurri.

